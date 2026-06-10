ЦСКА стал чемпионом Единой лиги в третий раз подряд

Московский ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в третий раз подряд. В четвёртом матче финальной серии армейцы в Казани разгромили УНИКС со счётом 102:76 и завершили серию со счётом 4-0.

По ходу встречи казанцы выиграли первую четверть и вели с двузначным преимуществом, однако ЦСКА сумел переломить ход игры ещё до большого перерыва. Во второй половине армейцы резко прибавили в защите, позволив сопернику набрать лишь 29 очков за две четверти, и довели матч до крупной победы.