Еврокубок увеличит число участников

Совет директоров Euroleague Commercial Assets (ECA) провел заседание 9 июня, на котором подвел итоги реализации трехлетнего стратегического плана и одобрил ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие турниров под эгидой Евролиги.

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Одной из главных тем обсуждения стал Еврокубок. Руководство турнира отметило высокий интерес со стороны клубов к участию в сезоне-2026/27 – организаторы получили более 40 заявок от команд со всей Европы.

Совет директоров утвердил расширение Еврокубка до 32 участников. Команды будут разделены на четыре группы по восемь клубов, а в плей-офф выйдут 16 лучших. Постсезон будет включать 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, причем все раунды пройдут в формате серий до двух побед.

Состав участников будет формироваться из лучших команд национальных чемпионатов по итогам сезона. Кроме того, около 20 клубов получат долгосрочные лицензии сроком на пять лет. По замыслу организаторов, такая система должна повысить стабильность турнира, стимулировать инвестиции и помочь клубам в долгосрочном планировании. Оставшиеся места будут распределены через однолетние wild card.

Список участников турнира и обладателей долгосрочных лицензий будет объявлен в ближайшие дни.