БК «Пари НН» могут закрыть

Почетный президент БК «Нижний Новгород» Панов допустил, что команда может быть закрыта из‑за финансовых трудностей
Почетный президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил «Матч ТВ», что существует вероятность закрытия нижегородской профессиональной команды из‑за финансовых трудностей.
Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что «Нижний Новгород» находится под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ в следующем сезоне, в клубе остаются задолженности по зарплатам.
— Есть информация, что у «Нижнего Новгорода» серьезные проблемы и может дойти вплоть до закрытия профессиональной команды. Такая вероятность существует?
— Вероятность есть всегда, но журналисты об этом узнают последними.
— Можете ли рассказать подробнее?
— Нет, — сказал Панов «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.