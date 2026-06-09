БК «Пари НН» могут закрыть

Почетный президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил «Матч ТВ», что существует вероятность закрытия нижегородской профессиональной команды из‑за финансовых трудностей.

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Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что «Нижний Новгород» находится под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ в следующем сезоне, в клубе остаются задолженности по зарплатам.

— Есть информация, что у «Нижнего Новгорода» серьезные проблемы и может дойти вплоть до закрытия профессиональной команды. Такая вероятность существует?

— Вероятность есть всегда, но журналисты об этом узнают последними.

— Можете ли рассказать подробнее?

— Нет, — сказал Панов «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.