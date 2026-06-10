Гомельский назвал ключевой момент победы «Локомотива» над «Зенитом»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом».

«Как и ожидалось, «Локо» добыл вторую подряд домашнюю победу и сравнял счёт — 2:2. Не нужно обращать внимание на сам финальный счёт матча (91:85). За четыре с половиной минуты до конца игры преимущество хозяев составляло 20 очков. Тренер «Локо» Томович выпустил на площадку резервистов, а те теряли мяч раз за разом. Отсюда и небольшое преимущество на табло после финальной сирены.

Главные события происходили раньше. Атака «Локо» была разнообразной и эффективной. Защита «Зенита» справилась с Муром, но не смогла сдержать Миллера, Мартина, Ищенко, Хантера и Хаджибеговича. Был момент, когда «Зенит» сократил разницу в счёте до трёх очков, но в атаке дважды промахнулся Воронцевич. После этого солировали только железнодорожники», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.