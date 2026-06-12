Санкт-петербургский клуб «Зенит» впервые с 2023 года остался без медалей Единой лиги ВТБ после того, как уступил в серии за третье место краснодарской команде «Локомотив-Кубань» по итогам пяти встреч (2-3). Сегодня состоялся решающий матч серии, который завершился со счётом 84:76 в пользу «Локо».

В последний раз сине-бело-голубые не становились призёрами в сезоне-2022/2023. Тогда в серии за третье место «Зенит» уступил московскому клубу ЦСКА по итогам пяти встреч (1-4).

Напомним, на стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги, но потерпел неудачу в серии с армейцами.