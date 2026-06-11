УНИКС планирует сохранить баскетболиста Шведа

Казанский баскетбольный клуб УНИКС хочет сохранить четырехкратного чемпиона России Алексея Шведа на следующий сезон. Об этом ТАСС заявил президент клуба Евгений Богачев.

Ранее ТАСС сообщал, что УНИКС со счетом 0-4 проиграл московскому ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. Швед в завершившемся сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф суммарно провел 40 матчей, набирая в среднем по 9,1 очка за игру.

"Если Швед согласится, мы хотим его оставить. Он помог нам. Под уколами играл в финале, надрывами, но играл до конца. Мы его сами не выпустили вчера в четвертой игре, чтобы не навредить, хотя он рвался", - сказал Богачев.

Шведу 37 лет, в прошлом сезоне он выступал за петербургский "Зенит", который покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского "Шаньси Лунгс". В составе сборной России он становился бронзовым призером Олимпиады (2012) и чемпионата Европы (2011).