Дрэймонд Грин: «По-прежнему считаю, что у Куминги есть потенциал стать звездой НБА»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин видит в экс-одноклубнике Джонатане Куминге потенциальную звезду НБА.

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Куминга был выбран 7-м на драфте-2021, но не нашел свое место в «Голден Стэйт» и в феврале был отправлен в «Атланту».

«Я по-прежнему считаю, что у этого парня есть потенциал стать звездой НБА.