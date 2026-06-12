Баскетбольный "Зенит" уволил исполняющего обязанности главного тренера

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" отправил в отставку исполняющего обязанности главного тренера Ростислава Вергуна после поражения в серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом Вергун рассказал на пресс-конференции.

"Зенит" уступил краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" со счетом 2-3, выиграв две стартовые встречи. Ранее ТАСС сообщал, что после поражения от казанского УНИКСа в полуфинальной серии со счетом 3-4 "Зенит" расстался с главным тренером Деяном Радониьчем. По ходу того противостояния петербургская команда вела со счетом 3-1. Вергун был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

"Цена сегодня такова, что мы закончили сезон четвертыми. Меня уволили, все нормально. Мы попрощались, сезон закончен. Живем дальше", - сказал Вергун.

Вергуну 44 года, с 2023 года он возглавлял екатеринбургский "Уралмаш". Под его руководством команда стала обладателем Кубка России в сезоне-2024/25. Ранее он тренировал белорусский "Минск", с 2019 года возглавляет сборную Белоруссии.