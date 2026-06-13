Дрэймонд Грин: Вембаньяма должен быть дисквалифицирован, но его берегут
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию с возможной дисквалификацией центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, у которого после двух нарушений в плей-офф накопилось три балла неспортивных замечаний. Лига не стала наказывать француза за жёсткое нарушение на Джейлене Брансоне в третьем матче финала НБА.
«Мне не нравится, когда отстранения определяют исход серии. Но могу сказать, что Вемби берегут. Он должен быть дисквалифицирован в какой-то момент, или это уже должно было произойти. Но я согласен с бережным отношением. Мне хочется видеть «Спёрс» с Вембаньямой, а не без него», — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.
Пятый матч финальной серии состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио. «Нью-Йорк Никс» лидируют в серии со счётом 3-1.
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Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»