"Нью-Йорк" впервые за 53 года стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" в гостях обыграл "Сан-Антонио" со счетом 94:90 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом впервые с 1973 года.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Нью-Йорка". Клуб в третий раз стал чемпионом НБА. Первые два титула были завоеваны в 1970 и 1973 годах.

По итогам регулярного чемпионата "Сан-Антонио" занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда в первом раунде обыграла "Портленд" (4-1), во втором - "Миннесоту" (4-2), в финале конференции - "Оклахому" (4-3). "Нью-Йорк" финишировал третьим на Востоке, а в матчах на вылет победил "Атланту" (4-2), "Филадельфию" (4-0) и "Кливленд" (4-0).

"Нью-Йорк" и "Сан-Антонио" второй раз встречались в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался "Сан-Антонио" (4-1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м.

В прошлом сезоне чемпионом НБА стала "Оклахома". Команда также выиграла минувший регулярный чемпионат.