"Нью-Йорк" впервые за 53 года стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" в гостях обыграл "Сан-Антонио" со счетом 94:90 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом впервые с 1973 года.
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Нью-Йорка". Клуб в третий раз стал чемпионом НБА. Первые два титула были завоеваны в 1970 и 1973 годах.
По итогам регулярного чемпионата "Сан-Антонио" занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда в первом раунде обыграла "Портленд" (4-1), во втором - "Миннесоту" (4-2), в финале конференции - "Оклахому" (4-3). "Нью-Йорк" финишировал третьим на Востоке, а в матчах на вылет победил "Атланту" (4-2), "Филадельфию" (4-0) и "Кливленд" (4-0).
"Нью-Йорк" и "Сан-Антонио" второй раз встречались в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался "Сан-Антонио" (4-1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м.
В прошлом сезоне чемпионом НБА стала "Оклахома". Команда также выиграла минувший регулярный чемпионат.
«Бразилия показала очень мало, выделялся только Винисиус, его игра впечатляла. Сегодня был только он, нужно, чтобы играла вся команда». Пауло Нунес об 1:1 с Марокко
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Мело про гол Марокко: «У Бразилии очень сильный состав, она не может быть такой пассивной. Три игрока полузащиты просто наблюдают, как Браим делает хороший пас»
«Бразилия показала очень мало, выделялся только Винисиус, его игра впечатляла. Сегодня был только он, нужно, чтобы играла вся команда». Пауло Нунес об 1:1 с Марокко
Винисиус после 1:1 с Марокко: «Трава быстро высыхает на жаре, игра становится вялой. Это мешает Бразилии, но мы адаптируемся и добьемся больших побед»
Мело про гол Марокко: «У Бразилии очень сильный состав, она не может быть такой пассивной. Три игрока полузащиты просто наблюдают, как Браим делает хороший пас»