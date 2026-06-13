$71.9182.97

Тайрик Джонс ударил Кендрика Нанна после пятого матча финала чемпионата Греции

Чемпионат.com

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн и форвард «Олимпиакоса» Тайрик Джонс были удалены в третьей четверти пятого, решающего матча финальной серии плей-офф чемпионата Греции (89:85; 3-2), а после игры Джонс пришёл к раздевалке соперника и ударил Нанна.

Тайрик Джонс ударил Кендрика Нанна после пятого матча финала чемпионата Греции
© Чемпионат

«Джонс пришёл к раздевалке его команды и ударил Нанна» — заявил главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман после матча.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «Олимпиакоса». Он набрал 22 очка, сделал 3 подбора и семь передач.

На счету Кендрика Нанна 10 очков, один подбор и одна передача. В активе Джонса четыре очка и один перехват.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости