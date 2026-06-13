Тайрик Джонс ударил Кендрика Нанна после пятого матча финала чемпионата Греции
Разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн и форвард «Олимпиакоса» Тайрик Джонс были удалены в третьей четверти пятого, решающего матча финальной серии плей-офф чемпионата Греции (89:85; 3-2), а после игры Джонс пришёл к раздевалке соперника и ударил Нанна.
«Джонс пришёл к раздевалке его команды и ударил Нанна» — заявил главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман после матча.
Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «Олимпиакоса». Он набрал 22 очка, сделал 3 подбора и семь передач.
На счету Кендрика Нанна 10 очков, один подбор и одна передача. В активе Джонса четыре очка и один перехват.
Катар – Швейцария. 0:1 – Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте. Онлайн-трансляция
Эмболо забил Катару с пенальти. Абунада сбил Фройлера во вратарской на 13-й минуте и получил желтую, голкиперу оказывали медпомощь после столкновения со швейцарцем
Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»
Катар – Швейцария. 0:1 – Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте. Онлайн-трансляция
Эмболо забил Катару с пенальти. Абунада сбил Фройлера во вратарской на 13-й минуте и получил желтую, голкиперу оказывали медпомощь после столкновения со швейцарцем
Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»