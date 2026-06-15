Гендиректор БК «Зенит» подвел итоги сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный подвёл итоги сезона Единой лиги ВТБ, в котором петербургский клуб занял четвёртое место, уступив в серии за третье место «Локомотиву-Кубань» (2-3).

— Что не получилось в плей‑офф — в полуфинале и в серии за третье место?

— Думаю, роковыми для нас стали травмы лидеров в ключевые моменты. Сначала мы потеряли Джузэнга в полуфинальной серии, а в матчах за бронзу — Георгия Жбанова. В пятой игре он вышел помочь команде исключительно на воле и желании.

— В целом как бы оценили итоги сезона, какую оценку поставили бы?

— Полностью выполнена задача только молодёжной командой, которая стала чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ. Всё остальное нам ещё предстоит проанализировать, чтобы дать точную оценку. Сделаем это в ближайшие дни», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».