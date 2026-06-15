Шакил О’Нил: Вембаньяме точно нужно засесть в тренажёрном зале и стать сильнее

54-летний член Зала славы баскетбола, 15-кратный участник Матча всех звёзд и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил обратился с советом к французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме, посоветовав ему набрать физическую силу для противостояния с соперниками в плей-офф.

«Я говорю это с уважением к Вембаньяме: как бы он ни был хорош, ему нужно набрать силу. Потому что, когда ты становишься доминирующим большим игроком, соперники начинают давить физически. Я не знаю, чем он займётся этим летом, но ему точно нужно засесть в тренажёрном зале и стать сильнее», – приводит слова О’Нила Oh No He Didn't в социальной сети Х.