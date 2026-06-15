Тренер БК ЦСКА прокомментировал уход центрового из команды

Тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал уход центрового Митровича из команды
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал уход сербского центрового Луки Митровича из команды.
«Мы прощаемся с Лукой, и делаем это с чувством глубокой благодарности и уважения. Лука внёс свой вклад в наше чемпионство, проявил стойкость в трудные времена и каждый раз, надевая форму клуба, отдавал всего себя. А это не то, чего от каждого ждёшь по умолчанию. Помимо игровых качеств, Лука — выдающийся профессионал и обладатель большого характера. Для нас было честью делить с ним нашу раздевалку. Он навсегда останется частью истории ЦСКА. Мы желаем ему всяческих успехов на следующем этапе карьеры», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.
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