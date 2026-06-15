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Центровой ЦСКА Лука Митрович прокомментировал уход из команды

Чемпионат.com

Сербский центровой Лука Митрович, покинувший ЦСКА по завершении срока контракта, обратился к клубу, партнёрам, тренерам и болельщикам. Сербский баскетболист выступал за армейцев с декабря 2025 года.

Центровой ЦСКА прокомментировал уход из команды
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«Благодарен за то, что стал частью великого ЦСКА и был окружён потрясающими людьми. Огромное спасибо моим товарищам по команде, тренерам, сотрудникам клуба и, конечно же, болельщикам — всем, кто сделал этот год незабываемым. Желаю вам удачи и успехов в будущем!» — приводит слова Митровича пресс-служба ЦСКА. Митрович помог ЦСКА выиграть все титулы в сезоне и стал самым полезным среди армейцев в финале Winline Basket Cup.
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