«Уралмаш» сохранит одного из лидеров команды

По информации «Спорт-Экспресса», центровой Октавиус Эллис с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Уралмаше». Клуб и игрок находятся на финальной стадии переговоров и обсуждают последние условия нового соглашения.

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Американец защищает цвета екатеринбургской команды с сезона-2023/24. В прошедшем чемпионате Единой лиги ВТБ Эллис стал вторым бомбардиром команды, набирая в среднем 12,6 очка за матч, а также возглавил «Уралмаш» по подборам с показателем 5,1 в среднем за игру.