Российский баскетболист из системы «Реала» близок к переходу в NCAA

Российский центровой Илья Фролов может продолжить карьеру в NCAA. Как сообщает Telegram-канал «Свободный агент», 17-летний баскетболист близок к переходу в команду университета Арканзас.

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В настоящее время Фролов покинул расположение сборной России в Сочи и занимается оформлением документов для переезда в США.

Последние несколько лет Фролов выступал в системе мадридского «Реала». В завершившемся сезоне он помог молодежной команде клуба выиграть чемпионат Испании среди игроков до 22 лет, а по итогам года вошел в тройку лучших баскетболистов молодежного состава мадридцев.

В случае перехода в Арканзас россиянин будет работать под руководством одного из самых известных тренеров студенческого баскетбола Джона Калипари.