Российский баскетболист из системы «Реала» близок к переходу в NCAA

Илья Фролов близок к переходу в университет Арканзаса
Российский центровой Илья Фролов может продолжить карьеру в NCAA. Как сообщает Telegram-канал «Свободный агент», 17-летний баскетболист близок к переходу в команду университета Арканзас.
В настоящее время Фролов покинул расположение сборной России в Сочи и занимается оформлением документов для переезда в США.
Последние несколько лет Фролов выступал в системе мадридского «Реала». В завершившемся сезоне он помог молодежной команде клуба выиграть чемпионат Испании среди игроков до 22 лет, а по итогам года вошел в тройку лучших баскетболистов молодежного состава мадридцев.
В случае перехода в Арканзас россиянин будет работать под руководством одного из самых известных тренеров студенческого баскетбола Джона Калипари.
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Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00