«Даллас» может выбрать россиянина Ищенко на драфте НБА

«Даллас» может выбрать Всеволода Ищенко на драфте НБА-2026 — источник
Представители как минимум трёх клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уверены, что у российского баскетболиста Всеволода Ищенко есть обещание от «Даллас Маверикс» быть выбранным на предстоящем драфте. Об этом сообщает Телеграм-канал «Полный спивак».
«Даллас» обладает тремя выборами на драфте-2026 — под девятым, 30-м и 48-м номерами. Драфт НБА 2026 года состоится 23 и 24 июня в Нью-Йорке.
Генеральный менеджер «Маверикс» Майкл Шмитц в этом году приезжал в Россию, чтобы посмотреть на Ищенко в матче с ЦСКА. На тот момент Шмитц занимал должность ассистента генерального менеджера «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»