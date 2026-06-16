"Пари НН" не примет участия в Единой лиге в следующем сезоне

Баскетбольный клуб "Пари Нижний Новгород" не примет участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил источник.

В следующем сезоне команда будет представлена только в молодежном первенстве. Нижегородский клуб должен был до 15 июня включительно предоставить необходимые документы.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Пари НН" занял девятое место в турнирной таблице и не попал в плей-офф.