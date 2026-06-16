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ТАСС: "Пари НН" не примет участия в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

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Баскетбольный клуб "Пари Нижний Новгород" не примет участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Пари НН" не примет участия в Единой лиге в следующем сезоне
© ТАСС

В следующем сезоне команда будет представлена только в молодежном первенстве. Нижегородский клуб должен был до 15 июня включительно предоставить необходимые документы.

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По итогам завершившегося регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Пари НН" занял девятое место в турнирной таблице и не попал в плей-офф.

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