«Финикс» ведет переговоры о продлении контрактов с Гиллеспи и Гудвином

«Финикс» продолжает работу по сохранению костяка команды и уже ведет переговоры о новых контрактах с Коллином Гиллеспи и Джорданом Гудвином, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

В лиге ожидают, что «Санз» в итоге сумеют договориться о продлении соглашений с защитниками.

Гиллеспи стал одним из открытий «Финикса» в сезоне-2025/26, который команда завершила с 45 победами и выходом в плей-офф. 26-летний защитник заметно превзошел ожидания, набирая в среднем 12,7 очка, 4,6 передачи и 4,1 подбора за матч.

Гудвин также закрепился в ротации как универсальный защитный игрок, в среднем записывая на свой счет 8,7 очка, 4,9 подбора и 1,5 перехвата за игру при 37,1% реализации трехочковых.