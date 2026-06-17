Американский защитник из немецкой «Вехты» приглашен на просмотр в «Денвер»

Американский защитник Ти Джей Бамба из немецкой «Вехты» приглашен на просмотр в «Денвер»
25-летний американский «винг» Ти Джей Бамба (196 см) не был выбран на драфте-2025 НБА после пяти лет в NCAA.
Бамба хорошо показал себя в Европе, выступая за немецкую «Вехту». На его счету 12,3 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем при 39,2% точности из-за дуги в чемпионает Германии.
Защитника пригласили в тренировочный лагерь «Денвера», где он попробует пробиться в состав на Летнюю лигу.
Бамба уже является объектом интереса нескольких команд Евролиги.
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Гасилин о Месси: «Если бы он просто так бегал по кругу и начал готовиться к ЧМ за два месяца, он был бы все равно тем Месси. Возможно, он лучший в истории футбола»
Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»
Вилья про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания заслужила победу, но мяч просто не залетал в ворота. Надо отдать должное обороне и вратарю соперника»