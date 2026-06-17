Американский защитник из немецкой «Вехты» приглашен на просмотр в «Денвер»

25-летний американский «винг» Ти Джей Бамба (196 см) не был выбран на драфте-2025 НБА после пяти лет в NCAA.

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Бамба хорошо показал себя в Европе, выступая за немецкую «Вехту». На его счету 12,3 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем при 39,2% точности из-за дуги в чемпионает Германии.

Защитника пригласили в тренировочный лагерь «Денвера», где он попробует пробиться в состав на Летнюю лигу.

Бамба уже является объектом интереса нескольких команд Евролиги.