Популярное издание провело редрафт НБА — 2025. Егор Дёмин был выбран «Хьюстоном»
Популярное американское издание Bleacher Report провело редрафт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, где российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин потерял пару позиций.
Редрафт 2025 года в НБА от Bleacher Report (номер, под которым был забран в прошлом году):
1. «Даллас Маверикс». Купер Флэгг (1).
2. «Сан-Антонио Спёрс»: Дилан Харпер (2).
3. «Филадельфия Сиксерс»: Кон Книппел (4).
4. «Шарлотт Хорнетс»: Ви Джей Эджкомб (3).
5. «Юта Джаз»: Седрик Кауард (11).
6. «Вашингтон Уизардс»: Коллин Мюррей-Бойлс (9).
7. «Нью-Орлеан Пеликанс»: Эйс Бэйли (5).
8. «Бруклин Нетс»: Джеремая Фирс (7).
9. «Торонто Рэпторс»: Дерик Куин (13).
10. «Хьюстон Рокетс»: Егор Дёмин (8).
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