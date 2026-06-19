10 стран выступили против возвращения российских баскетболистов на международные турниры

10 стран направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), в котором выступили против возвращения России и Белоруссии на турниры под эгидой организации. Об этом сообщается на Украины (ФБУ).

Помимо Украины, к обращению присоединились руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции. В обращении отмечается, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3х3 среди игроков до 23 лет. Страны не исключили, что могут бойкотировать матчи с соперниками из России и Белоруссии на турнире.

При этом в обращении отмечается, что страны выступают против допуска россиян и белорусов на все турниры ФИБА.

«Это противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, на которых основан международный спорт», — говорится в документе.

Российские баскетбольные клубы и сборная отстранены от международных турниров с марта 2022 года. Из-за этого отечественные баскетболисты пропустили Олимпиаду-2024 и ряд других крупных турниров.