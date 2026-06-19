Россиянин из системы «Реала» продолжит карьеру в NCAA

Центровой системы «Реала» Фролов продолжит карьеру в NCAA
Воспитанник «Русичей» и экс-центровой системы мадридского «Реала» россиянин Илья Фролов продолжит карьеру в NCAA. Баскетболист присоединится к команде Университета Арканзаса — Arkansas Razorbacks.
«Это был потрясающий визит. Тренер Калипари и весь персонал создали для меня очень гостеприимную и комфортную атмосферу. Тренер Кэл может многому меня научить в игре, и я сделаю все возможное, чтобы помочь ему победить», — сказал Фролов в интервью ESPN Arkansas.
Напомним, Фролов станет девятым представителем России в следующем сезоне NCAA — ранее свои университеты нашли Дулкай, Ермаков, Хряпа, Савков, Столбецкий, Глазков, Рудовский и Егор Амосов, партнёр Фролова по «Реалу».
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Тренер ЮАР Брос о сборной Чехии: «Они не любят играть в пас, их игра прямолинейна – навесы и длинные передачи. Любителям футбола больше понравилась наша игра»