«Миннесота» вернулась в борьбу за Янниса Адетокунбо — инсайдер
Авторитетный американский инсайдер Джейк Фишер рассказал, что руководство клуба «Миннесота Тимбервулвз» вновь рассматривает вариант подписания контракта с 31-летним чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) греком Яннисом Адетокунбо, выступающим на позиции тяжёлого форварда за клуб «Милуоки Бакс».
«Миннесота» на этой неделе снова связалась с «Милуоки», чтобы выяснить, что понадобится для ещё одной попытки собрать дуэт Янниса Адетокунбо и Энтони Эдвардса», — написал Фишер в своём блоге.
В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.
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