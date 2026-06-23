Стало известно, когда БК «Зенит» планирует объявить имя нового тренера

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный раскрыл, что клуб в ближайшее время планирует объявить имя нового главного тренера.

— Удалось уже определиться с кандидатурой нового главного тренера?

— Только определяемся. Тем не менее можно уже сказать, что мы в решающей фазе. И надеюсь, что в ближайшие дни подпишем контракт и объявим нового главного тренера.

— Российский или иностранный тренер?

— Иностранный специалист.

— Он хорошо знаком нам?

— «Зенит» всегда подписывает состоявшихся тренеров. Конечно, это известный специалист, — приводит слова Церковного канал «Матч ТВ».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне возглавляли три тренера: Александер Секулич, Деян Радоньич и Ростислав Вергун.