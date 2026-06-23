Объявлено, когда начнется новый сезон Единой лиги ВТБ

Утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает пресс‑служба лиги.

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В сезоне‑2026/27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября 2026 года по 4 апреля 2027‑го.

Плей‑ин и плей‑офф запланированы на 8 апреля — 7 июня. Серия за третье место состоится 20–29 мая, а финал — с 20 мая по 7 июня.