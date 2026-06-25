Президент Единой лиги поздравил Ищенко с выбором на драфте НБА

Президент Единой лиги Кущенко поздравил Всеволода Ищенко с выбором на драфте НБА — 2026
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поздравил защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко с выбором во втором раунде драфта НБА — 2026. Россиянин был выбран под 56-м номером во втором раунде клубом «Даллас Маверикс».
«Выбор Всеволода Ищенко во втором раунде драфта НБА — несомненно успех прежде всего академии клуба «Локомотив-Кубань», который играет в Единой лиге ВТБ. Радует, что молодые русские игроки развиваются в соревновании лиги ВТБ. За последние несколько лет «Локомотив-Кубань» и их академия — одна из лучших в России, если не лучшая по подготовке молодых талантов в баскетболе. Она несомненно доказывает свою состоятельность. В ближайшее время будет определено, какой путь предложит «Даллас» развитию Всеволода. Вариантов и сценариев достаточно много. Нужно набраться терпения и подождать, какие из вариантов будут выбраны. И какой путь будет оптимальным для развития несомненно талантливого россиянина Ищенко — игрока, который может вырасти в большого, серьёзного баскетболиста. Пожелаем ему удачи! Поздравляем с 11-м россиянином, выбранным на драфте НБА. Это также доказывает, что российские баскетболисты и наши соревнования лиги ВТБ привлекают внимание в том числе, потому что у нас есть организации, расвивающие баскетбольные таланты, которыми интересуются мировые академии и лучшие лиги!», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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