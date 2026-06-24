«Дальше будем лучше». Егор Дёмин оценил свой дебютный сезон в НБА
Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин подвёл итоги своего дебютного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Россиянин отметил, что первый год в лиге получился для него уникальным, хотя и признался, что хотелось бы большего.
— Каким для тебя вообще получился дебютный сезон в НБА? — Уникальным. И в хорошем, и в плохом смысле. Много матчей проиграли, но это время точно не пошло мне в минус. Хотя, безусловно, хотелось больше. Значит, дальше будем лучше, — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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Чехия – Мексика. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
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