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Англия не смогла обыграть Гану. Главное к утру

Чемпионат.com

Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026, сборная Португалии разгромила команду Узбекистана, нападающий Криштиану Роналду оформил дубль.

Англия не смогла обыграть Гану. Главное к утру
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  1. Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026.
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