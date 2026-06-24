Баскетболист Демин раскрыл, какое ограничение установил для себя

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как старается контролировать время, которое проводит в социальных сетях. По словам россиянина, он установил для себя жёсткие ограничения на использование телефона, чтобы лучше сохранять концентрацию.

– Остаётся время позалипать на видосиках в соцсетях?

– Стараюсь ограничивать себя. Сейчас телефон слишком доступен. Это проблема не только для меня, но и для всех.

– Как с этим борешься?

– У меня на все соцсети стоит ограничение — час в день. Увы, превышаю планку. Хотя правила всё равно помогают. Например, утром не трогаю телефон. Выключил будильник — и всё. Только когда доехал до зала, могу посмотреть, что мне написали и кто звонил. Рутина, которую выстраиваю, помогает фокусироваться, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.