Яннис Адетокумбо обвинял игроков «Милуоки» в эгоизме по ходу прошедшего сезона
После ухода Янниса Адетокумбо из «Милуоки » продолжают появляться новые подробности о его отношениях с командой. Журналист Джим Овчарски рассказал о внутренних противоречиях, которые возникали по ходу сезона.
«Адетокумбо давал понять, что ему не нравятся утечки информации из раздевалки, однако на протяжении почти всего сезона его эмоциональное состояние описывалось анонимными источниками. Он призывал к ответственности, но затем пытался представить эти сообщения как инициативу других людей. Он называл своих партнеров эгоистами, а затем сам стоял на площадке соперника рядом с бывшим тренером и кричал о том, что тот позаботится о том, чтобы он получал мяч», – написал Овчарски.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Алексей Гасилин: «Франция должна была больше забивать Ираку, но пока они играют вполоборота»
Шаман, проклявший Кейна перед матчем Англии и Ганы (0:0) на ЧМ: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается»
Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»