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Яннис Адетокумбо обвинял игроков «Милуоки» в эгоизме по ходу прошедшего сезона

Sports.ru

После ухода Янниса Адетокумбо из «Милуоки » продолжают появляться новые подробности о его отношениях с командой. Журналист Джим Овчарски рассказал о внутренних противоречиях, которые возникали по ходу сезона.

Адетокумбо обвинял игроков «Милуоки» в эгоизме
© Sports.ru
«Адетокумбо давал понять, что ему не нравятся утечки информации из раздевалки, однако на протяжении почти всего сезона его эмоциональное состояние описывалось анонимными источниками. Он призывал к ответственности, но затем пытался представить эти сообщения как инициативу других людей. Он называл своих партнеров эгоистами, а затем сам стоял на площадке соперника рядом с бывшим тренером и кричал о том, что тот позаботится о том, чтобы он получал мяч», – написал Овчарски.
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