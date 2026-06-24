«Миннесота» отказалась включать Макдэниелса в обмен за Адетокумбо

«Миннесота» была одним из главных претендентов на Янниса Адетокумбо до его обмена в «Майами». Однако, как сообщает The Athletic, сделка сорвалась из-за нежелания клуба включать в пакет Джейдена Макдэниелса.

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По данным источника, «Милуоки» настаивал на участии форварда в обмене, но руководство «Миннесоты» отказалось расставаться с одним из ключевых игроков команды.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщал, что сам Адетокумбо был готов рассмотреть вариант перехода в «Тимбервулвз».