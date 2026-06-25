Тренер «Локо» Томович отреагировал на пик Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о перспективах российского защитника Всеволода Ищенко, который был выбран на драфте НБА 2026 года под 56-м номером во втором раунде.
«Мы все в «Локо» очень рады за Севу. Это чрезвычайно перспективный игрок, который достоин показать себя в НБА. Не сомневаюсь, что этот вызов даст ему мотивацию ещё усерднее работать над собой каждый день. Для клуба большой успех и признание заслуг, когда воспитанника выбирают на драфте в НБА. Поэтому желаю Севе добиться больших успехов и представлять «Локо» за океаном с честью», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локо».
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