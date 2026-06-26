БК «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Иванова

Баскетбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Борисовича Иванова, который скончался на 74-м году жизни.

«Сегодня на 74-м году жизни скончался Почётный президент Единой лиги Сергей Борисович Иванов. Баскетбольный клуб «Зенит» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича, его друзьям, коллегам, руководству и коллективу Лиги. Светлая память», — написала пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Зенита».

Сергей Иванов, бывший министр обороны Российской Федерации, стоял у истоков создания Единой лиги. На данный момент нет информации о том, что стало причиной смерти Сергея Борисовича.