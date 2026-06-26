Сенегальский баскетболист близок к переходу в «Панатинаикос»

Защитник Бранку Бадио близок к переходу в «Панатинаикос»
27-летний разыгрывающий Бранку Бадио из Сенегала провел успешный второй сезон за «Валенсию».
Защитник набирал 11,2 очка, 2,6 подбора и 2,3 передачи за 20,5 минуты в среднем в Евролиге.
По сообщениям источников, Бадио близок к переходу в «Панатинаикос». «Валенсия» получит компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.
По предварительной информации, Бадио заработает 5 миллионов за 3 года.
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