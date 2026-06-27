Рон Харпер-младший подпишет контракт с «Бостоном» на 3 года и 9 миллионов

26-летний форвард Рон Харпер (196 см) присоединился к «Бостону» в сезоне-2025/26, подписав двусторонний контракт. Клуб конвертировал его в стандартный по ходу чемпионата.

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«Селтикс» отказались от опции на следующий год с зарплатой в 2,6 миллиона, чтобы сразу подписать более длительное соглашение.

Новый контракт Харпера рассчитан на 3 сезона и 9 миллионов.

Форвард провел 29 матчей в прошлой «регулярке», набирая 4,2 очка и 1,7 подбора за 11 минут в среднем при 35% точности из-за дуги.