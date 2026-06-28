Сборная России по баскетболу проиграла Венгрии в товарищеском матче
В воскресенье, 28 июня, в Секешфехерваре на стадионе «Альба Региа Шпортчарнок» состоялся товарищеский матч между национальными командами Венгрии и России, победу в котором одержали венгерские баскетболисты со счётом 72:71 (21:9; 10:17; 22:23; 19:22).
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал атакующий защитник Павел Савков. Он записал на свой счёт 21 очко, 10 подборов, две передачи при коэффициенте эффективности «+25». Разыгрывающий Александр Щербенёв набрал 15 очков, сделал четыре передачи и три перехвата.
Это поражение стало для сборной России вторым подряд. 26 июня российские баскетболисты в Анталье проиграли Турции со счётом 78:86.
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