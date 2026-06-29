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Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и выйдет на рынок свободных агентов

Sports.ru

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отказался от опции игрока на сезон-2026/27 стоимостью 27,7 миллиона долларов и выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщает Шэмс Чарания.

Баскетболист Грин выйдет на рынок свободных агентов
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Теперь Грин и «Уорриорз» смогут обсудить новый многолетний контракт, который позволит снизить его нагрузку на платежную ведомость клуба в следующем сезоне, сохранив при этом высокий гарантированный доход игрока.

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Как отмечает Чарания, этот шаг дает «Голден Стэйт» дополнительную гибкость для потеницального подписания Леброна Джеймса в статусе свободного агента, а также возможного обмена на Энтони Дэвиса.

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