Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» и продолжит карьеру в другом клубе

Леброн Джеймс продолжит карьеру в НБА в сезоне-2026/27, однако не в составе «Лейкерс». Об этом сообщил агент игрока Рич Пол в комментарии инсайдеру Шэмсу Чарании.

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Джеймс уже уведомил руководство «Лейкерс» о намерении продолжить карьеру в другой команде. Форвард заранее сообщил клубу о своем решении из уважения к организации, чтобы дать «Лейкерс» возможность спокойно подготовиться к открытию рынка свободных агентов и провести межсезонье с учетом его ухода.

Джеймс покидает «Лейкерс» после восьми сезонов, в течение которых помог клубу завоевать чемпионский титул в 2020 году. Теперь четырехкратный чемпион НБА выйдет на рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на подписание 41-летнего форварда является «Голден Стэйт», который рассчитывает объединить в одной команде Леброна Джеймса и Стефена Карри.