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Усман Дженг продлит сотрудничество с «Милуоки» на 3 года и заработает 17,5 миллиона

Sports.ru

Бигмен Усман Дженг останется в «Милуоки». 23-летний баскетболист (206 см) согласовал трехлетний контракт с «Бакс» на общую сумму в 17,5 миллиона долларов.

Усман Дженг продлит сотрудничество с «Милуоки» на 3 года и заработает 17,5 миллиона
© Sports.ru

Дженг был выбран 11-м на драфте-2022 НБА. Игрок перешел в «Милуоки» по ходу прошлой «регулярки» и набирал 11 очков, 4,6 подбора и 3,6 передачи в среднем при 42,3% точности с игры и 33,1% из-за дуги в 30 матчах. Дженг 20 раз выходил в стартовом составе.

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