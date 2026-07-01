Усман Дженг продлит сотрудничество с «Милуоки» на 3 года и заработает 17,5 миллиона

Бигмен Усман Дженг останется в «Милуоки». 23-летний баскетболист (206 см) согласовал трехлетний контракт с «Бакс» на общую сумму в 17,5 миллиона долларов.

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Дженг был выбран 11-м на драфте-2022 НБА. Игрок перешел в «Милуоки» по ходу прошлой «регулярки» и набирал 11 очков, 4,6 подбора и 3,6 передачи в среднем при 42,3% точности с игры и 33,1% из-за дуги в 30 матчах. Дженг 20 раз выходил в стартовом составе.