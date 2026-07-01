В НБА установили потолок зарплат

Потолок зарплат для команд на сезон-2026/27 НБА установлен на уровне 164,96 миллиона
Потолок зарплат на сезон-2026/27 НБА установлен на уровне 164,961 миллиона долларов. В прошлом году он составлял 154,647 миллиона.
Налоговая зона начинается с отметки в 200,428 миллиона.
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Минимальный уровень зарплат – 148,465 млн.
Первый порог – 209,015 млн.
Второй порог – 221,686 млн.
Полное исключение среднего уровня – 15,044 млн.
Исключение среднего уровня налогоплательщика – 6,064 млн.
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