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Потолок зарплат для команд на сезон-2026/27 НБА установлен на уровне 164,96 миллиона

Sports.ru

Потолок зарплат на сезон-2026/27 НБА установлен на уровне 164,961 миллиона долларов. В прошлом году он составлял 154,647 миллиона.

В НБА установили потолок зарплат
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Налоговая зона начинается с отметки в 200,428 миллиона.

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Минимальный уровень зарплат – 148,465 млн.

Первый порог – 209,015 млн.

Второй порог – 221,686 млн.

Полное исключение среднего уровня – 15,044 млн.

Исключение среднего уровня налогоплательщика – 6,064 млн.

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