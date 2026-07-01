Экс-нападающий УНИКСа стал игроком «Локомотива-Кубань»

Экс-форвард УНИКСа Лопатин стал игроком «Локомотива-Кубань»
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Андреем Лопатиным. Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.
Лопатин — выпускник академии ЦСКА. В составе молодёжных команд он стал трёхкратным чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ, а также был признан MVP «Финала восьми» турнира в 2018 году. На международном уровне он принимал участие в Матче звёзд Европы U18 (2015), а в Единой лиге дважды выходил на паркет Матча всех звёзд (2023, 2024).
Прошедший сезон Лопатин провёл в УНИКСе, с которым стал серебряным призёром чемпионата. В среднем он набирал 7,1 очка при 44,7% реализации трёхочковых, а также добавлял 3,3 подбора, 1,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота.
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