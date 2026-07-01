УНИКС объявил об уходе главного тренера

Главный тренер Велимир Перасович покидает казанский УНИКС. 61-летний хорватский специалист руководил командой последние пять сезонов (с лета 2021 года).

Под руководством Перасовича УНИКС впервые стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. В 2024 и 2026 годах команда становилась вице-чемпионом Единой лиги, а в 2022 и 2025-м завоевывала бронзовые медали. В 2024-м клуб впервые в истории выиграл регулярный чемпионат лиги, а наставник был признан «Тренером года».

В 2026-м татарстанская команда пополнила коллекцию серебряными наградами международного турнира WINLINE Basket Cup. В 2022, 2023 и 2026 годах Перасович руководил командой на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.