Россиянин пройдет просмотр в составе клуба НБА

Россиянин Лахин пройдет просмотр в составе клуба НБА «Сакраменто»
Российский баскетболист Виктор Лахин пройдет просмотр в составе клуба НБА «Сакраменто», сообщает пресс‑служба команды.
24‑летний форвард вошел в состав «Кингз» на матчи Летней лиги НБА.
Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм‑клуб «Оклахомы» в G‑лиге в сезоне‑2025/26. Также по ходу сезона россиянин выступал за клуб из Пуэрто‑Рико «Кангрехерос де Сантурсе».
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