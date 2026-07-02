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Россиянин Лахин пройдет просмотр в составе клуба НБА «Сакраменто»

Матч ТВ

Российский баскетболист Виктор Лахин пройдет просмотр в составе клуба НБА «Сакраменто», сообщает пресс‑служба команды.

Россиянин пройдет просмотр в составе клуба НБА
© Соцсети

24‑летний форвард вошел в состав «Кингз» на матчи Летней лиги НБА.

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Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм‑клуб «Оклахомы» в G‑лиге в сезоне‑2025/26. Также по ходу сезона россиянин выступал за клуб из Пуэрто‑Рико «Кангрехерос де Сантурсе».

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