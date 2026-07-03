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Владимир Гомельский отреагировал на уход Леброна Джеймса из «Лейкерс»

Чемпионат.com

Комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса покинуть команду.

Гомельский отреагировал на уход Леброна Джеймса из «Лейкерс»
© Чемпионат

«Открылся рынок свободных агентов НБА. Многих поклонников баскетбола волновал вопрос будущего Леброна. Частичный ответ был получен за несколько часов до открытия рынка. Леброн заявил, что хочет продолжить свою карьеру в каком-нибудь другом клубе, не в Лейкерс. ЛАЛ отреагировал почти мгновенно: вежливая благодарность Леброну за 8 сезонов в клубе, подписания Мамукелашвили, Граймча и Кесслера (все-таки освободились 50 миллионов долларов в зарплатной ведомости). Мне интересно, как будет теперь выглядеть стартовая пятерка Лейкерс вокруг Дончича», — написал Гомельский в социальных сетях.
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