БК «Зенит» расформирует свой фарм-клуб

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Зенит» приняло решение расформировать фарм-клуб «Зенит-2», который выступает во второй по силе лиге России — Суперлиге, об этом сообщил телеграм-канал «Перехват».

По данным источника, упразднение фарм-команды связано с сокращением финансирования баскетбольного клуба, а все игроки, которые не проходят по возрасту в молодёжную академию, уже ищут себе новые варианты продолжения карьеры.

О создании второй команды в Санкт-Петербурге сообщили в августе 2017 года, когда появился коллектив «Зенит-Фарм». Коллектив был заявлен в Суперлигу-1. Перед началом сезона-2019/2020 было принято решение переименовать «Зенит-Фарм» в «Зенит-2» и заявить команду в Суперлигу-2. В августе 2020 года руководство «Зенита» приняло решение временно отказаться от фарм-клуба и не заявляться в Суперлигу-2, а уже в 2022-м «Зенит-2» был вновь заявлен в Суперлигу.