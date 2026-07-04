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Американский центровой Пойтресс продлил контракт с «Зенитом»

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Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о продлении контракта с центровым Алексом Пойтрессом. Сине-бело-голубые и 32-летний американский баскетболист воспользовались предусмотренной контрактом опцией продления соглашения на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Американский центровой Пойтресс продлил контракт с «Зенитом»
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Пойтресс защищал цвета «Зенита» с 2020 по 2022 год, а летом 2024 года вернулся в Санкт-Петербург. Предстоящий сезон станет для американского центрового уже пятым в составе сине-бело-голубых.

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В минувшем сезоне Пойтресс принял участие в восьми матчах, после чего получил тяжёлую травму колена и перенёс операцию на передней крестообразной связке, из-за которой был вынужден досрочно завершить выступления.

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