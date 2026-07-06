Президент РФБ прокомментировал выступления сборных России в Лиге наций 3х3

Президент РФБ Андрей Кириленко остался доволен увиденным в первых матчах мужской и женской сборных России в Лиге наций ФИБА по баскетболу 3х3 среди игроков не старше 21 года.

«Лед тронулся. Наши команды впервые за четыре года вышли на паркет, точнее, корт под флагом России. Самое главное в том, что я увидел этот спортивный голод, накопившийся за много лет простоя, глаза горят. Вместе с тем есть, и это понятно, невынужденные ошибки, как говорят в большом теннисе. Понимаю, что это от желания показать свой максимум. Представляю, как это в голове молодого спортсмена: надо набрать очки, надо победить, надо быть лучше. Отсюда и много ошибок. Видно, что наш уровень был выше уровня соперников. По уровню защиты – на голову. Надеюсь, что после первого игрового дня мы избавимся от этого волнения. В этой атмосфере надо быть более расслабленными, чтобы принимать правильные решения. Девочки в сложной игре обыграли хозяек турнира, чувствовалось желание сыграть быстрее и правильнее. Ребята дали набрать соперникам в двух матчах по 6 очков. Очень мощно смотрелись, каждый сильнее своего оппонента. В целом – игра нормальная, играем в русском стиле. Похожи на проснувшихся медведей после спячки. Важны победы, поэтому поздравляю наши команды с почином», – резюмировал Кириленко.

Турнир проходит в китайском Таншане и продлится до 12 июля.

Мужская сборная России в группе обыграла Монголию (16:6) и Казахстан (21:6). Позднее сегодня пройдет встреча с Китаем.

Россиянки победили Китай (16:12) и Катар (21:1). Позже они сыграют с Монголией.