«Денвер» намерен повторить любой «оффер» по Пейтону Уотсону, но также не против сделки по «сайн-энд-трейду»
По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Наггетс» намерены повторить любой «оффер-шит», который получит ограниченно свободный агент Пейтон Уотсон после истечения моратория НБА, который закончится завтра.
Однако, поскольку переговоры между клубом и агентом Уотсона, Ричем Полом из Klutch Sports, продолжают буксовать, утверждается, что «Денвер» также открыт для варианта с обменом 23-летнего форварда по схеме «сайн-энд-трейд».
Неясно, сколько команд претендуют на Уотсона. Только «Бруклин» и «Клипперс» имеют достаточно места под потолком зарплат, чтобы предложить ему тот контракт, который он хочет. «Парусники», как сообщается, проявили к Уотсону реальный интерес, но они в то же время пытаются урегулировать собственную ситуацию с ограниченно свободным агентом Беннедиктом Матурином.
По лиге широко распространено мнение, что «Наггетс» будут стремиться избежать второго налогового порога, сокращая зарплатную ведомость этим летом. Но, как сообщал The Athletic в июне, руководство «Денвера» во главе с Беном Тензером и Джоном Уоллесом не получало от владельцев указаний урезать расходы.
Арсен Венгер: «Успех французского футбола обусловлен иммиграцией. Платини – итальянский, Зидан и Бензема – алжирские, Дембеле – африканский. Они чувствуют потенциал во Франции»
Мостовой не будет называть Анчелотти плохим тренером после вылета Бразилии: «Футбол – не наука, этим и прекрасен. Нет Роналдо, который мог делать все на поле»
Беллингем о судействе в матче с Мексикой: «Не собираюсь говорить. Хочу сыграть против Норвегии, поэтому ничего не скажу»