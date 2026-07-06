«Денвер» намерен повторить любой «оффер» по Пейтону Уотсону

По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Наггетс» намерены повторить любой «оффер-шит», который получит ограниченно свободный агент Пейтон Уотсон после истечения моратория НБА, который закончится завтра.

Однако, поскольку переговоры между клубом и агентом Уотсона, Ричем Полом из Klutch Sports, продолжают буксовать, утверждается, что «Денвер» также открыт для варианта с обменом 23-летнего форварда по схеме «сайн-энд-трейд».

Неясно, сколько команд претендуют на Уотсона. Только «Бруклин» и «Клипперс» имеют достаточно места под потолком зарплат, чтобы предложить ему тот контракт, который он хочет. «Парусники», как сообщается, проявили к Уотсону реальный интерес, но они в то же время пытаются урегулировать собственную ситуацию с ограниченно свободным агентом Беннедиктом Матурином.

По лиге широко распространено мнение, что «Наггетс» будут стремиться избежать второго налогового порога, сокращая зарплатную ведомость этим летом. Но, как сообщал The Athletic в июне, руководство «Денвера» во главе с Беном Тензером и Джоном Уоллесом не получало от владельцев указаний урезать расходы.